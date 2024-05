Madonna di Trevignano - in un messaggio Gisella Cardia dice che i sacerdoti e la Chiesa sono eretici

L'avvocato di Maria Gisella Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, in un'intervista risponde alle domande in merito alle chat su donazioni e messaggi tra la veggente di Trevignano Romano e l'ex frate Scozzaro, arrestato per ...

L'ultima trovata della veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia è quella di rivendica re di aver predetto l'aurora boreale , che ha tinto il cielo di viola in Italia. Ma si tratta di un fenomeno naturale, non è imminente alcuna ...

ll cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede su Trevignano Romano ha spiegato che si è ancora in tempo per risolvere "bonariamente" la questione. Tuttavia se il fenomeno cresce, non si esclude la ...

Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano, che dice di parlare con la madonna, "La Chiesa sta naufragando in un mare di eresie contro Dio".

ll cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede su Trevignano Romano ha spiegato che si è ancora in tempo per risolvere

Nuova stretta del Vaticano sulle apparizioni soprannaturali su cui sarà il Papa ad avere l'ultima parola. La stoccata alla madonna di Trevignano ...