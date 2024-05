(Di sabato 18 maggio 2024) di Maria Rosa Di Termine MONTEVARCHI Non è una bocciatura totale, ma se due indizi fanno una prova un sondaggio che dica "no" a tresu cinque è indice di scarso gradimento. E’ il caso della consultazione tra idel Valdarno sulle ipotesi di modifica die tratte di alcunipresentate da Rete Ferroviaria Italiana etalia il 16 aprile scorso durante l’incontro in Regione con i sindaci della vallata, il Comitatoe l’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli. In quell’occasione furono illustrati i possibili aggiustamenti nell’ottica di ridurre i ritardi cronici sulla linea utilizzata ogni giorno da chi deve recarsi a Firenze o Arezzo e viceversa. Per capire se lerispondevano ai bisogni reali fu lanciata una ...

Arezzo, 17 maggio 2024 – Non sono per niente convinti i pendolari della vallata in merito alle proposte arrivate da Rfi e Trenitalia per alcuni treni. Ne sono state bocciate tre su cinque: questo il risultato del sondaggio effettuato dal Comitato ...

I pendolari bocciano le proposte Rfi. Le modifiche agli orari non vanno. Valanga di no per i treni del mattino - I pendolari bocciano le proposte Rfi. Le modifiche agli orari non vanno. Valanga di no per i treni del mattino - L’87% degli utenti ha respinto la richiesta di ritardare di 10 minuti la partenza del treno da Firenze delle 17.14. Da Re: "I viaggiatori non sono convinti, cambiamenti che non evitano interferenze su ...

Non piacciono ai pendolari del Valdarno le proposte di Rfi e Trenitalia - Non piacciono ai pendolari del Valdarno le proposte di Rfi e Trenitalia - Un sondaggio effettuato dal Comitato boccia senza appello tre delle cinque proposte avanzate per risolvere i problemi lungo la tratta Firenze-Arezzo.

Albo d’Oro degli Ingegneri e Architetti di San Marino, Maria Alessandra Segantini è la prima donna a ricevere l’iscrizione ad honorem - Albo d’Oro degli Ingegneri e Architetti di San Marino, Maria Alessandra Segantini è la prima donna a ricevere l’iscrizione ad honorem - Si è conclusa la rassegna di Architettura ARCHIDAYS 2024 con una lectio magistralis al Teatro Titano dedicata al ruolo delle donne architetto nella società. Segantini, premiata dopo Lord Norman Foster ...