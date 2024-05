La precisione e la distrazione del coltello Elegia di un padre

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) Ma che cos’è l’attesa, questa condizione che è sempre lì sotto le piastrelle ma che poi emerge tutta insieme a un certo punto? Lui non stava in attesa sempre? Non sei stato sempre in attesa di qualcosa, tu come tutti?Dario Voltolini, “Invernale” (La nave di Teseo, 140 pp) La scena grandiosa con cui si apre questo romanzo, il sabato al mercato di Porta Palazzo (Torino) al banco della carne, fa vedere che cos’è un. Che cos’è stato, almeno, negli occhi di un figlio che da questo momento lo guarderà deteriorarsi, indebolirsi, infine congedarsi. Che cos’è la forza, quando a poco a poco se ne va. Ilmacellaio esce da una cella frigorifera con una bestia sulla spalla, come sempre, e di coltellata in coltellata smembra la bestia, come una danza fatta col. L’equilibrio si inceppa per un istante e il dito si stacca dalla ...