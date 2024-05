Notte dei Musei tra arte - storia e scienze Tesori in mostra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Un’occasione unica per immergersi totalmente nella bellezza e nella cultura. Nella Giornata Internazionale dei(che si celebra il 18 maggio), torna laEuropea dei, patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e da Icom (International Council of Museum), il principale network di istituzioni e professionisti del settore. Stasera idi tutta Italia apriranno le porte a orari insoliti, per far apprezzare ai visitatori loroin un’atmosfera ancora più magica. Sarà possibile visitare mostre e collezioni a tariffe speciali, in certi casi a ingresso gratuito o al prezzo simbolico di un euro. Un’occasione – che quest’anno coincide con l’International Museum Day – davvero imperdibile per scoprire capolavori antichi e contemporanei, perdersi nelle installazioni più moderne, ...