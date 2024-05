Rapinò tabaccaio col coltello | Ludopatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Due mesi di indagini. Poi le manette a ottobre per un 30enne e una 37enne, ritenuti i responsabili di rapina aggravata in concorso. In questi giorni si è tenuta l’udienza davanti al giudice: il giovane, seguito dall’avvocato Roberto Nocent, aveva chiesto l’abbreviato condizionato alla sua audizione (condannato a 4 anni): ha raccontato della sua tossicodipendenza (era intossicato da crack e cocaina), della ludopatia e ha chiesto un percorso in comunità. Il colpo - il 18 settembre 2023 - avvenne alla tabaccheria Petrone di Cascina, a Titignano. Furono portati via circa 3mila euro, tra contante ma anche "gratta e vinci", proprio per la dipendenza dal gioco. L’uomo italiano assalì il commerciante col volto coperto da maschera, guanti rosa, armato di un lungocon lama in ceramica: al termine di una breve colluttazione il negoziante rimase ferito lievemente con un ...