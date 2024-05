Varenna - residenti in fuga | Siamo un maxi-albergo il paese sta scomparendo

(Di sabato 18 maggio 2024) Il turismo di massa sta ammazzando la Perla del Lario. A causa dell’invasione di turisti, gli abitanti disi stanno estinguendo. Il centro storico del piccolosul lago di Como è stato trasformato in una sorta di unico B&B diffuso, dove irimasti sono una sessantina appena; la maggior parte degli immobili sono destinati a case vacanze o a strutture ricettive; chi può affittare un appartamento ai visitatori incassa e cerca una sistemazione altrove; in tanti migrano in altri posti più tranquilli. Nel 2019 gli abitanti dierano 743, ora sono 680, 63 e quasi il 10% in meno. Sempre nel 2019 sono nati 6 bambini, nel 2023 appena 2, quest’anno al momento nessuno. "Come comunità stiamo morendo – avverte il sindaco Mauro Manzoni, insegnante elementare di 44 anni alla guida del ...

