Aggredisce l’infermiera e picchia gli agenti

(Di sabato 18 maggio 2024) Senza alcun motivo, ha aggredito un’infermiera del pronto soccorso dell’ospedale Valduce, dove si era presentato giovedì mattina, causandole ferite al volto e alle braccia. Alì Shaban, pakistano di 35 anni senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia, intervenuta con la Volante su richiesta del personale sanitario. Due colleghi delsono corsi in suo aiuto, mentre arrivava la pattuglia. Ma il pakistano si è scagliato anche contro gli, colpendoli con calci e pugni e finendo così in camera di sicurezza con le accuse di lesioni personali aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A suo carico sono emersi diversi alias, oltre a precedenti di polizia per una serie di reati. Ieri Shaban è stato processato per direttissimo e il giudice, dopo la convalida, lo ha mandato in carcere in custodia cautelare, non solo per la ...