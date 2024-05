(Di sabato 18 maggio 2024) Il volto è più disteso rispetto al recente passato, ora che secondo posto e Supercoppa sono sicuri. E anche se del doman v’è certezza (separazione), almeno queste due ultime giornate avranno un sapore diverso per. Comunque quello delle ultime volte, ma leggermente meno amaro: "di non. Poi, eventualmente, certe emozioni le conoscerò vivendole". Eventualmente: uno dei rari riferimenti possibilisti su un futuro in rossonero. C’è comunque un contratto fino al 2025 di cui si dovrà discutere a giorni: "Col club ho sempre avuto un grande rapporto e sarà così fino alla fine. Poi, ognuno fa quello che deve". Tira aria da fine stagione. E da ricordi: "Non posso che essere grato, felice. Faccio questo lavoro per emozionarmi e qui mi sono emozionato, va al di là di tutto". Lasceranno, a fine campionato, anche Giroud e ...

Alle 20,45 la sfida col Toro: Gabbia e Chukwueze out. Pioli agli ultimi balli col Diavolo: "Cerco di non pensarci» - Alle 20,45 la sfida col Toro: Gabbia e Chukwueze out. pioli agli ultimi balli col Diavolo: "Cerco di non pensarci» - pioli riflette sul futuro del Milan dopo la conferma del secondo posto. Giroud e Kjaer saluteranno a fine stagione. In dubbio le probabili formazioni per la prossima partita contro il Torino.

Milan 2-0 sul Cagliari. Dopo Benaccer raddoppio di Pulisc: segui qui la diretta testuale - Milan 2-0 sul Cagliari. Dopo Benaccer raddoppio di Pulisc: segui qui la diretta testuale - In casa a San Siro, senza striscioni e cori per lo sciopero del tifo, i rossoneri vogliono blindare il secondo posto ...

Nostalgia scudetto, alle 20,45 Udinese-Napoli. Il ritorno in Friuli, un anno fa la festa - Nostalgia scudetto, alle 20,45 Udinese-Napoli. Il ritorno in Friuli, un anno fa la festa - Una gara tra i bei ricordi del passato e i dolori del presente. Gli azzurri sono in emergenza: fuori Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski ...