È la Notte dei Musei La mappa delle visite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) E’ la Giornata Internazionale dei. Promossa da Icom, International council of Museums, punta a evidenziare l’importanza del ruolo deicome istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. In questa ottica la Casa Museo dell’Antiquariato di Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è pronta a valorizzare la propria offerta culturale conguidate al museo del noto antiquario, al percorso con opere di Pontormo, Allori, Bugiardini e dei Macchiaioli oltre a consentire di godere della mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo", aperta al pubblico fino al prossimo 9 giugno. Alle 11 e alle 16 partirannoaccompagnate per adulti e famiglie che consentiranno in circa mezz’ora di tour di ricevere un’accurata illustrazione dei beni e ...