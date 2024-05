Voci dall’Inghilterra | Newey è già in Ferrari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Scrivono in Inghilterra che Adrianha già firmato il contratto che lo legherà allaa lungo termine. Nell’ambiente ci credono un po’ tutti ma fin quando non arriverà una comunicazione ufficiale sempre lì stiamo, alla supposizione che è una conseguenza di tanti brandelli di verità, dalla operazione Hamilton ai progetti del presidente Elkann in funzione vela (l’ormai ex progettista Red Bull è un innamorato del mare), senza dimenticare la presenza Rossa a Le Mans con la Hypercar (altra area di grande interesse per). Vasseur. A chi gli chiede commenti sulla trattativa, il sempre giocondo Fred Vasseur risponde sistematicamente facendo…l’Indiano: "Adrian ha un palmarès fantastico, è l’ingegnere di maggior successo ai box, ma non ho commenti da fare sull’argomento. Sinceramente ho piena fiducia nei ragazzi che abbiamo in ...