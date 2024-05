Cantine Aperte - degustazioni e solidarietà al Valdichiana Village

(Di sabato 18 maggio 2024) Il tradizionale appuntamento di fine maggio con "", evento di respiro nazionale che coinvolge centinaia diin tutta Italia, capace di richiamare migliaia di enoturisti, vivrà una speciale anteprima adi Foiano della Chiana. Promosso dall’Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana, oggi dalle 11 alle 18, negli esclusivi allestimenti della Land Of Fashion, numeroseprovenienti da tutta la Toscana proporranno una degustazione delle loro etichette, accompagnate da eccellenze gastronomiche del territorio, dando così un "assaggio" dell’esperienza che gli enoturisti e gli appassionati vivranno direttamente nellenel fine settimana successivo. L’iniziativa, che sposa in pieno quelli che sono i valori e lo spirito ...

