Il giornalista che commosse l’Italia Franco Di Mare non ce l’ha fatta Annunciò in tv di avere un tumore

(Di sabato 18 maggio 2024) "Non si guarisce". Il mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto "puòun’incubazione lunghissima, fino a 30 anni, e quando si manifesta è troppo tardi". Obiettivo e credibile anche su se stesso. A 68 anni, 20 giorni dopo aver rivelato in tv il suoDilascia il mondo che daha raccontato. Tra conflitti e tragedie. Ma anche in studio, da conduttore, o nei libri, a partire dall’autobiografico Non chiedere perché. Se ne va così un pezzo recente di storia della Rai. Uno di famiglia, quella allargata deldavanti alla tv. Debutta giovanissimo all’Unità, redazione napoletana. Il balzo a Roma è un attimo. A trent’anni è già inviato e poi caporedattore. Il passaggio alla Rai, nel 1991, lo catapulta in video. Prima al Tg2 e poi, dal 2002 ...