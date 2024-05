Attori speciali sul palco Il messaggio inclusivo del Festival Lì Sei Vero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Venticinque candidati da tutta Italia e dall’estero, ben 7 compagnie in gara, per oltre 200 ospiti al Binario 7 tra artisti e accompagnatori. Questi i numeri dell’ottava edizione di “Lì Sei“, ilnazionale di teatro e disabilità organizzato da Il Veliero Onlus con il Comune di Monza. Da martedì 21 a martedì 28 porterà al Teatro Binario 7 spettacoli, conferenze, laboratori e incontri, dove bambini e i ragazzi saranno grandi protagonisti. Il programma è stato presentato ieri dall’assessore al Welfare Egidio Riva, con il presidente dell’associazione Il Veliero Onlus Alfredo Colina e di Chicco Roveris, direttore artistico. Come accaduto per la scorsa edizione, il duo comico Ale e Franz interverrà domenica 26. L’evento propone un concorso per le compagnie teatrali formate dacon disabilità: associazioni della ...