Il traguardo di Caterina Al lavoro da Decathlon oltre gli ostacoli | Mi hanno resa felice

(Di sabato 18 maggio 2024) Il primo giorno non si scorda mai. La mamma l’ha seguita con lo sguardo fino al parcheggio per poi lasciarla entrare in negozio da sola. Da adulta. Così come deve essere quando si è davanti a una nuova sfida: crescere. Ad attenderla all’interno del punto vendita di via Tosco Romagnola Sud a Empoli c’erano tutti i suoi nuovi colleghi, pronti a festeggiarla con un piccolo rinfresco di benvenuto. L’8 maggioBarghini è ufficialmente entrata nel mondo del. Ha iniziato il suo tirocinio dae per lei, amante dell’atletica leggera, non poteva esserci una prima volta migliore. Un’opportunità per nulla scontata, un primo passo che potrà aprirle strade future. Una possibilità non banale quando si ha a che fare con una disabilità intellettiva, patologia genetica che spesso si scontra con la difficoltà di ritagliarsi ...

Catheclisma sa cosa manca nel tuo armadio - Catheclisma sa cosa manca nel tuo armadio - Abbiamo intervistato caterina Grieco, founder di Catheclisma, uno dei progetti sostenibili più interessanti a partire dalla sua affezionatissima community.

Havas ottiene la certificazione di genere in Italia per tutte le agenzie del gruppo - Havas ottiene la certificazione di genere in Italia per tutte le agenzie del gruppo - Havas ha ottenuto in Italia la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, a conferma dell’impegno profuso negli anni e delle politiche attuate da tutte ...

Atletica: a Crava cinque titoli regionali per il Roata Chiusani - Atletica: a Crava cinque titoli regionali per il Roata Chiusani - All'ottava edizione dei 500 metri su strada in grande spolvero i roatesi, protagonisti anche nella gara di Melle e in altre competizioni ...