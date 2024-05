Medioetruria - sanità e turismo I candidati si dividono su tutto Stilettate e appelli al voto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Prima partecipatissima platea pubblica per i 5 contendenti alla poltrona di sindaco della città etrusca. L’auditorium di Sant’Agostino non è riuscito a contenere i tanti cortonesi che hanno voluto prendere parte alla serata. Tante le persone rimaste anche in piedi. L’organizzazione di Boogie Night Entertainment, ha aperto anche la vicina sala Pancrazi dove, in streaming, è stato possibile assistere al dibattito moderato dal giornalista ed ex caposervizio de La Nazione Sergio Rossi. Una media di 300 persone collegate anche sui social grazie al lavoro di radio incontri. Sul palcoscenico erano seduti Verusca Castellani per Uniti a Sinistra, Sara Baldetti per Italia Viva, Andrea Vignini per la colazione di centro sinistra Pd, 5 stelle e Cortona Civica, Nicola Carini per i partiti Fratelli D’Italia, Lega, Noi Moderati, Forza Italia e Alleanza Civica e Luciano Meoni per Futuro per ...