Emporio solidale - porte aperte Spesa gratis con la tessera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Unper combattere la povertà alimentare e restituire dignità a chi versa nel bisogno. È stato realizzato in via Gramsci 11, accanto alla chiesa di San Martino a Zeloforamagno, e inaugurato giovedì dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini alla presenza del parroco don Zaccaria Bonalumi e della autorità religiose e civili. Sono così 18, a cui si affiancano 14 botteghe dalle dimensioni più contenute, gli empori solidali creati dalla Caritas ambrosiana nelle 7 zone pastorali della diocesi per sopperire alle difficoltà economiche delle famiglie che versano in una situazione di povertà relativa, donando un aiuto concreto ma discreto. Rivolgendosi ai centri di ascolto della Caritas dei vari Comuni, le persone in stato di necessità riceveranno unaa punti, valida sei mesi ma rinnovabile, attraverso la quale ...