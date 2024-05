Saione | è qui la festa Mercatini - mostre e sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) di Gaia Papi AREZZO Iniziative culturali e artistiche, didattiche,ive e shopping: èMob, che torna domenica 26 maggio dalle 9 fino alle 19. Promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, Piazza Zucchi e Piazza. Tante le iniziative dedicate ai giovani alle famiglie. A partire dal Mercatino delle Pulci e al mercato di beneficenza in piazza Zucchi e non solo. I negozi resteranno aperti per tutta la giornata. E poi non mancheranno le iniziative culturali, didattiche e ludiche. Alla 4 Novembre, sono in programma: un contest di disegno rivolto ai ragazzi under 15; alle 11 e alle 16, il coinvolgente spettacolo Gustavo La Vita, performance di circo contemporaneo a cura dell’associazione Sosta Palmizi. Spazio poi anche alle attività ...