Capitano Ultimo Libertà | Togliamo i diritti politici ai mafiosi e ai loro parenti

(Di sabato 18 maggio 2024) Il generale dei carabinieri, Sergio De Caprio, il "", l’uomo che catturò il "capo dei capi", Totò Riina, è in campo con la lista(Cateno De Luca) per le Europee nelle circoscrizioni Sud, Centro e Nord Ovest. Ha tolto il passamontagna e si candida in Europa. Stavolta, per usare una battuta, ci mette la faccia. "Perché scendere in politica significa cercare e ottenere la fiducia delle persone. Quindi ci dobbiamo guardare senza maschere". "", il cacciatore di boss con il suo passamontagna, lo consegna, quindi, alla storia? "Non cerco un’immagine da eroe. Mi sono coperto il volto perché era l’unica difesa contro Cosa Nostra, i cui capi hanno deliberato più volte di uccidermi e non hanno mai ritirato la fatwa contro di me. Non era un gioco, né era mia ...