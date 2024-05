Fondazione Restelli - una giornata particolare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) L’entusiasmo era lo stesso dei bambini quando vanno in gita con la scuola. La curiosità pure. Decine le foto scattate per immortalare una mattinata indimenticabile. Protagonisti cinquanta anziani ospiti delladi Rho che hanno visitato la Caserma Annarumma di via Cagni a Milano. Invitati da Paolo Barone, dirigente superiore, comandante del III Reparto mobile di Milano e dal vice sovrintendente Luigi Lettieri che ha organizzato la visita, gli anziani hanno raggiunto la caserma milanese dedicata ad Antonio Annarumma, agente ucciso a Milano negli anni di piombo in pullman. "È stata una delle uscite più numerose con i nostri anziani - racconta Giuseppe Enrico Re, direttore generale della- ma è anche la prima volta che viene offerta ai nostri ospiti della rsa l’opportunità di vivere un’esperienza ...