26 anni dopo la sua scomparsa viene ritrovato vivo a casa del suo rapitore

(Di sabato 18 maggio 2024) Sono passati 26dalla sua, rapito da ragazzouomo nelladel propriouna denuncia online Nel 1998 in Algeria scomparve un ragazzo, Omar Bin Omran. Il giovane andava a scuola a Djelfa e un giorno,essersi recato come sempre a piedi presso l’istituto non è più tornato a. Un mistero che per ventiseiha attanagliato la città, ma soprattutto i genitori che da allora non l’hanno più rivisto. Inutili furono le indagini portate avanti dalla polizia, inutile tentare di individuarlo nelle zone circostanti, puntare su eventuali avvistamenti. Il diciannovenne era svanito nell’aria, quel breve percorso che aveva sempre fatto si è rivelato drammatico e tragico, al punto ...