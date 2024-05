(Di sabato 18 maggio 2024) Lapoco meno di un anno fa. Morirono Ana Tuja di 15 anni, Nikka Myshko di 16 e Julio Cesar Vera Quinonez di 28. Il fratello di Ana, Florentin di 22 anni, era rimasto gravemente ferito. Ora ladella Repubblica ha chiuso lesull’incidente di. Lungo il raccordo Perugia-Bettolle una Golf, in fase di sorpasso, e la Ford Fiesta a bordo della quale viaggiavano i quattro ragazzi si erano “sfiorate“. Poi l’auto con le vittime aveva sfondato il guard rail ed era volata di sotto, non lasciando scampo a tre dei quattro occupanti. Il ragazzo alla guida della Golf, di origini marocchine ma residente a Città di Castello, comparirà davanti al giudice a metà giugno: è accusato di omicidio stradale e lesioni. Secondo la ricostruzione dellala Golf avrebbe tamponato, a ...

Tragedia di Torricella. La Procura chiude le indagini - tragedia di Torricella. La procura chiude le indagini - La procura chiude le indagini sulla tragedia di Torricella a Perugia, in cui tre giovani persero la vita in un incidente stradale. Il responsabile sarà processato per omicidio stradale e lesioni.

Travolto dauna lastra d'acciaio, muore in cantiere a 22 anni - Travolto dauna lastra d'acciaio, muore in cantiere a 22 anni - Non si ferma, in Italia, la tragedia dei morti e degli incidenti sul lavoro ... ha parlato di "una strage inarrestabile", chiedendo "l'istituzione di una procura ad hoc". Il segretario generale della ...

Tragedia in via della Pace, eseguita l’autopsia. Ma la salma resta a disposizione della Procura - tragedia in via della Pace, eseguita l’autopsia. Ma la salma resta a disposizione della procura - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. L’autopsia sulla salma di Floriana Bastianelli, 74 anni, deceduta nell’incendio del suo appartamento in via della Pace a San Benedetto, è stato eseguito, ma la salma rimane ...