L’aria carica d’attesa Una tournée italiana anticipa la stagione del Gran Teatro

(Di sabato 18 maggio 2024) Sulle rive del lago, alsi fa ogni giorno più frenetica. In sartoria le stoffe preziose scivolano rapide tra ago e filo per uscirne costumi di scena; le scenografie prendono la forma dei luoghi, Roma, Pargini, Pechino..., che hanno ispirato le opere immortali; ed è già cominciata anche la ricerca delle comparse che si mescoleranno alledi stelle della lirica che daranno corpo e voce a questa settantesima edizione del Festival Pucciniano.che ripercorre, con il suo cartellone affidato alla direzione del regista Pier Luigi Pizzi, la parabola artistica di Giacomo Puccini a cent’anni dalla scomparsa. E in attesa della prima sulla sponde del Massacciuccoli col debutto il 12 luglio di “Le Willis“ ed “Edgar“, gli artisti del Festival, insieme al mondo, girano l’Italia. Il ...