Aiuti per le rette col tesoretto della Pelucca

(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo anni di revisione e consolidamento del bilancio, oggi la Fondazione Lapuò contare su un "", che sarà messo a disposizione degli ospiti e anche dei lavoratori. Lo ha deciso il consiglio di amministrazioneonlus, presieduto da Giuseppe Nicosia, che ha approvato il bilancio che si è chiuso positivamente per la onlus, che gestisce gran parte dei servizi socio-sanitari sul territorio sestese, dalla casa di riposo al nucleo Alzheimer fino al centro per disabili e autistici. "Il risultato è ancora più positivo se si considera che nell’anno abbiamo fatto fronte ad un aumento di oltre il 60 per cento degli oneri finanziari - ha spiegato il presidente -. Abbiamo sostenuto importanti investimenti per oltre 200mila euro per migliorare le nostre strutture, diminuendo nel contempo il debito complessivo ...