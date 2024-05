Clooney e Sandler Ieri riprese al Petrarca George saluta in italiano Adam con il suo cane

(Di sabato 18 maggio 2024) Occhiali a specchio, polo e zainetto in spalla,è arrivatointorno alle 10 al teatrodi Arezzondo ine riservando grandi sorrisi ai presenti. L’attore americano di Batman e Ocean’s Eleven, sposato con Amal e padre di due gemelli, non si è sottratto ai saluti grazie al suomaturato in anni di permanenza nella villa sul lago di Como. Su un’altra auto poco prima aveva fatto il suo arrivo anche, pantaloncini rossi, polo e occhiali da sole, l’attore americano di "50 volte il primo bacio" e "Spaceman" solo per citare alcune pellicole della sua lunghissima carriera, è sceso dall’auto con Bagel al guinzaglio, il suo bulldog inglese che porta sempre con sé, e si è fermato ...

