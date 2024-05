La scuola di Funaro Liste azzerate nei nidi e bonus per centri estivi | Così aiuto le famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) di Antonio Passanese Seicento nuovi posti negli asili nido, scuole aperte fino alle 18.30 eper iconvenzionati con il privato per abbattere i costi a carico delle. Sono le tre mosse principali che definiscono il pianolanciato dalla candidata sindaca del Pd e della coalizione di centrosinistra, Sara, con l’obiettivo di dare più opportunità ai bambini e supportare babbi e mamme nella gestione quotidiana del lavoro, dei figli, del tempo libero. "Per noi una città per tutti mette al centro la, tanto come servizio fondamentale alleche deve essere ripensato e adattarsi ai tempi di vita e di lavoro di oggi, quanto come luogo dove dare a tutti i bambini pari opportunità fin da piccolissimi", ...