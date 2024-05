Torna la Ciclolonga delle rose Il percorso è di 35 chilometri

(Di sabato 18 maggio 2024)il tradizionale appuntamento con la ciclo escursione più importante e sentita della Bassa: la ““ si terrà domenica 26 maggio con partenza alle 9 da Piazza Cairoli a Codogno. Ildel “serpentone“biciclette, per un totale di 35, si snoderà per tutto il territorio sud Lodigiano toccando diverse località tra cui San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Caselle Landi. Iniziativa è organizzata, per la prima volta, dal Moto Club Codogno con il patrocinio del Comune e la partecipazione del Comitato giovani municipale. Sono già aperte le prevendite in diversi negozi codognesi, oltre che nella sede della Pro Loco e all’oratorio San Luigi, e le iscrizioni potranno essere prese in considerazione fino alle 8.30 del mattino stesso ...

Subito un arrivo in salita dopo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2024 in quel di Bocca della Selva. oggi invece tappa più semplice sulla carta, l’undicesima, con partenza da Foiano di Val Fortore e traguardo a Francavilla al Mare . Andiamo a ...

Revello: torna la “Cecy for Runners”, corsa solidale per la casa famiglia in Nepal - Revello: torna la “Cecy for Runners”, corsa solidale per la casa famiglia in Nepal - Appuntamento il 30 maggio per la 8ª edizione, con percorso tra le campagne con rinfresco finale. Iscrizioni aperte per adulti, bambini e ragazzi ...

Greenway Lago di Como: un percorso di 10 km fra panorami magnifici - Greenway Lago di Como: un percorso di 10 km fra panorami magnifici - La Greenway del Lago di Como, conosciuta anche come Greenway del Lario, rappresenta un itinerario pedonale che si sviluppa lungo la sponda occidentale del lago per circa 10 chilometri.

Notte Europea dei Musei 2024: aperture serali a 1 euro in tutta Italia - Notte Europea dei Musei 2024: aperture serali a 1 euro in tutta Italia - Sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei, un evento che permette ai visitatori di godere dei musei e dei siti culturali in orari serali, offrendo un'esperienza unica e suggestiva.