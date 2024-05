India: autobus in fiamme, otto morti e oltre 20 feriti - India: autobus in fiamme, otto morti e oltre 20 feriti - Almeno otto persone sono morte bruciate vive e più di 20 sono rimaste ferite su un autobus che ha preso fuoco nel nord dell'India. Lo riferisce l'agenzia Pti. (ANSA) ...

USA: autista ebbro sperona autobus, 8 braccianti perdono la vita - USA: autista ebbro sperona autobus, 8 braccianti perdono la vita - otto braccianti hanno perso la vita dopo che un furgoncino ha speronato un autobus, che è uscito di strada e si è ribaltato, diretto ad un'azienda agricola. Arrestato l'autista del pick up, che era in ...

Correggio, allarme in centro per bus in fiamme: erano appena scesi numerosi studenti - Correggio, allarme in centro per bus in fiamme: erano appena scesi numerosi studenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Correggio, allarme in centro per bus in fiamme: erano appena scesi numerosi studenti ...