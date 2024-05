Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili della riserva naturale protetta di Torre Guaceto : La riserva di Torre Guaceto è stata disseminata di strutture grazie alle quali i pesca tori di frodo non potranno più praticare pesca a strascico . ...

Gli italiani devono sapere che per quasi cinque mesi è circolato un individuo "socialmente pericoloso" che poi è Giovanni Toti

"Pesca a strascico dei pm e doppiopesismo politico. Una giustizia del genere viene usata dalla sinistra ma non è più accettabile" - "pesca a strascico dei pm e doppiopesismo politico. Una giustizia del genere viene usata dalla sinistra ma non è più accettabile" - E con eccellenti risultati». «Non si può più tollerare questa pesca a strascico in cui si immagina un reato inesistente e poi si va a cercare se qualcuno può rimanere impigliato nella rete. Un ...

Pesca del tonno: il governo incrementa la quota, ma non è un regalo. Esperta: «Aiuta a mantenere l’equilibrio della fauna» - pesca del tonno: il governo incrementa la quota, ma non è un regalo. Esperta: «Aiuta a mantenere l’equilibrio della fauna» - Il governo Meloni festeggia l’incremento della quota della pesca al tonno in Sicilia. Alla vigilia del G7 di Ortigia, che sarà incentrato proprio su pesca e agricoltura, è arrivata la firma sul decret ...

Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo noi sul se e sul quando” - Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo noi sul se e sul quando” - Giovanni Toti, governatore ligure agli arresti domiciliari da 10 giorni con l’accusa di corruzione, verrà sentito “a fine maggio perché il Gip ha da fare”. Così Claudio Velardi, direttore del ...