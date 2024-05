(Di sabato 18 maggio 2024) Ferretti Group ha confermato il proprio percorso di crescita nel primo2024. Il portafoglio ordini supera 1,6 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 31 dicembre 2023. I ricavi netti sono di 313 milioni in crescita dell’11,7% rispetto al primodell’anno scorso. L’ebitda adjusted (l’utile dell’azienda al netto dei costi quali interessi, tasse, deprezzamento e ammortamenti) è di 48,2 milioni, con un aumento del 20,5% e con un margine del 15,4%, con un aumento di 110 punti base rispetto al primo2023. L’utile netto è di 22,2 milioni, in crescita del 19,4% rispetto all’anno precedente. Nel primo2024 sono entrati ordini per 266,6 milioni e la liquidità netta ammonta a 205,7 milioni. I numeri sono stati valutati dal Consiglio di amministrazione riunitosi sotto la ...

Azimut Holding segna nel primo trimestre ricavi per 351 milioni di euro, in aumento dell'8% sul pari periodo del 2023. Le commissioni di gestione ricorrenti si attestano a 289 milioni (rispetto a 285 milioni del primo trimestre 2023), evidenziando ...

Via libera dal Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Popolare ai risultati al 31 marzo 2024, “caratterizzati – si legge in una nota – da una dinamica positiva delle sue componenti tipiche”. “Le masse intermediate – prosegue il ...

Il gruppo continua a crescere: trimestre record - Il gruppo continua a crescere: trimestre record - Il Gruppo Ferretti conferma una solida crescita nel primo trimestre 2024, con ordini in aumento, ricavi in crescita e margini migliorati. Il Consiglio di amministrazione valuta positivamente i risulta ...

Todi, turisti in forte crescita: "Oltre il 50 per cento in più" - Todi, turisti in forte crescita: "Oltre il 50 per cento in più" - TODI - Dati particolarmente eccellenti per il territorio di Todi quelli sui flussi turistici registrati al 31 marzo 2024. Le statistiche, diffuse dalla Regione Umbria sulla base delle effettive presen ...

Golden Goose pensa all’Ipo, in cda nominato l’ex Gucci Bizzarri - Golden Goose pensa all’Ipo, in cda nominato l’ex Gucci Bizzarri - In attesa che si realizzi la promessa della quotazione di Golden Goose, il marchio veneto celebre nel mondo per le sue sneakers di lusso ha licenziato i conti del primo trimestre. Il brand con base a ...