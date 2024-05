(Di sabato 18 maggio 2024)veste Prada anche se non è lui il diavolo di Imola. Le sue apparizioni in autodromo da qualche anno sono delle sfilate ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il primo weekend da ferrarista di sir Lewis Hamilton - Il primo weekend da ferrarista di sir lewis Hamilton - È il suo primo weekend italiano da quando ha firmato per la Ferrari. Un weekend speciale anche se lewis da queste parti non è mai stato visto come un nemico. Non hanno esultato per un suo errore come ...

F1: a Imola subito uno squillo Ferrari, nel segno di Leclerc - F1: a Imola subito uno squillo Ferrari, nel segno di Leclerc - A Imola domina il rosso. Sulle tribune, con la Rivazza delle grandi occasioni già quasi piena, e in pista, dove Charles Leclerc lancia due segnali in fila: al volante della Sf-24 aggiornata, e con una ...

Mercedes: un venerdì che sa di speranza - Mercedes: un venerdì che sa di speranza - Nella giornata odierna si sono svolte le prime due sessioni di libere del Gran Premio di Imola. Nelle FP1, George ...