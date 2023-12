L' inflazione fa preoccupare gli italiani | quanto spenderanno per i regali

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Le vacanze natalizie sono alle porte ed è quindi tempo di pensare ai. Gliin media 249 euro per i doni di Natale. Uno su cinque (20%) spenderà meno rispetto allo scorso anno e più di uno su quattro (28%) farà meno. A pesare sul portafoglio è l'aumento generale dei prezzi per beni e servizi (89%), che durante l'anno ha condizionato negativamente le abitudini di spesa della popolazione. Èemerge da un'indagine sugli acquisti di Natale realizzata dall'Istituto Piepoli per Udicon (Unione per la difesa dei consumatori). Gli acquisti per inatalizi si concentreranno maggiormente su abbigliamento (37%), ma anche su articoli di profumeria (27%), pelletteria (23%), libri (19%) e alimentari (18%). Soltanto il 9% invece spenderà per la ...