“Le 2 Rive del Jazz Winter” chiude con Gianluigi Trovesi e il Concerto di Natale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lovere. Si avvia alla conclusione “Le 2del2032”, quattro eventi che, con il contributo di Regione Lombardia, hanno voluto testimoniare la vitalità della scenaistica bergamasca e bresciana, fedele quindi al progetto di qualificare la proposta musicale sulle duedel Lago d’Iseo. Al contempo con i due documentari, uno finito e il secondo ancora in lavorazione, si racconta la storia di questa musica nel nostro territorio attraverso il ricordo dei quattro incredibili anni di Lovere1977-1980 e l’anteprima della carriera di un musicista straordinario come. Chiusura quindi domenica 10 dicembre con l’anteprima del trailer del documentario che Silvia Berretta e Alberto Mondinelli stanno realizzando per ...