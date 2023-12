Grande Fratello | l’ex fidanzato di Letizia Petris rompe il silenzio | “Mi ha fatto male vedere il bacio con Paolo Masella ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’ormai exdiha finalmente rotto ile ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it. Andrea Contadini, 21enne originario di San Marino, ha iniziato la lunga chiacchierata raccontando della loro relazione, nata ormai tre anni fa: Ci siamo conosciuti tramite lo staff di una discoteca, dove io lavoravo come Pr e lei come fotografa. Non abbiamo legato subito, poi con il passare dei mesi ci siamo conosciuti meglio e frequentati, fino a metterci ufficialmente insieme. La nostra relazione è durate tre anni. Sì, ero d’accordo che partecipasse al. Me ne aveva parlato e le avevo detto che un’occasione del genere non capita a chiunque. Quindi l’ho incoraggiata a viverla al massimo, a fare tutto quello che doveva. Certo, non intendevo ...