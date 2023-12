Wrestling | Maurizio Merluzzo | A Giorno del Giudizio mi prenderò il titolo

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 dicembre 2023) Abbiamo nuovamente intervistato, questa volta in occasione di Legacy, show inaugurale della Support Italian. E adesso punta a diventare il campione italiano. Doveva essere un solo match quello in SIW nel 2022 contro Rafael, maha dimostrato di essere portato per il mondo del, diventando in breve tempo uno dei volti di punta della federazione nostrana. E dopo aver vinto lo Sword Tournament a Colossal, l'obiettivo è uno solo: diventare il campione italiano adel2024. Lo abbiamo intervistato nuovamente, questa volta in occasione di Legacy, show inaugurale della Support Italian. Ecco cosa ci ha raccontato, in esclusiva ai microfoni di Movieplayer.it La nostra ...