(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ama loda sempre, Assunta Legnante. Da quando, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, giocare a calcio per strada era un rifugio, una soluzione buona «per stare lontana dalle brutte cose» e superare la. L’ca, e la nazionale azzurraspecialità del getto del peso, dal 1997, le hanno cambiato la vita. «La prima delle mie vite», dice oggi. «Ma poi c’è stata la seconda». Rimastaa 34per un, si è «fatta amica» la suae ha ricominciato a gareggiare, e a vincere,atleta paralimpica. Forte del suo quinto oro mondiale conseguito a Parigi nel 2023 con 15,55, non ha intenzione di fermarsi. ...

Altre News in Rete:

Persone con disabilità: Maggio (Cbm Italia), 'il nostro lavoro anche in Italia con interventi che mirano all'inclusione e al rispetto dei ...

È quanto emerge dalla ricerca , condotta da Cbm Italia " organizzazione umanitaria impegnata... Lo studio, diffuso in occasione dellainternazionale delle persone con disabilità del 3 ...

Comune di Sestu » Possibili disservizi erogazione idrica nella giornata del 04/12/2023 Comune di Sestu

Domenica 3 dicembre Ingresso gratuito nei castelli provinciali La magia del Natale nei manieri trentini nella Giornata ... Ufficio Stampa

Nord Sardegna: operazione interforze in centro

Sassari. Nella giornata odierna, come disposto dal Questore della Provincia di Sassari a seguito delle valutazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica - si ...

Verso Feralpisalò-Cittadella: le 5 curiosità che ancora non sai della 15°giornata della Serie B

La Feralpisalò ha vinto soltanto una delle 14 partite giocate finora in Serie B, subendo almeno due gol in quattro delle ultime cinque sfide, inclusa la più recente (1-2 vs Como). Sempre la squadra ...