Il Napoli gioca | ma un errore di Meret spiana la strada al Real | qualificazione rinviata

Il Napoli esce sconfitto dal Santiago 'Bernabeu' per 4-2 contro il Real Madrid nel penultimo turno della fase a gironi di Champions League. La squadra di Walter Mazzarri passa in vantaggio con Simeone al 9', pareggio fulmineo di Rodrygo al 10' e rete del vantaggio per le 'merengues' del solito Bellingham al 22'. Nella ripresa Anguissa pareggia al 47', all'84' la rete di Paz. Poi Joselu chiude i contri all'84'. Per gli azzurri la matematica agli ottavi di finale: basterà comunque un pareggio nell'ultima giornata contro il Braga. Partita – Il Napoli comincia molto bene e dopo soli 9' è già in vantaggio. Di Lorenzo da destra piazza il pallone davanti alla porta dove irrompe Simeone e devia in rete. La resposta di Lunin c'è ma è tardiva e l'arbitro riceve