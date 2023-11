LIVE Tours-Trento 1-2 Champions League volley in DIRETTA | 12-15 Super Michieletto regala il +3

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-19 Tocco morbido vincente di Mendez. 16-19 Bravissimo Lavia nel trovare un importante mani fuori. 16-18 Non passa stavolta il servizio del numero 5 trentino. 15-18 ACEEEEE! 15-17 ACE! ACE! ACE! 15-16 In rete il servizio di Coric. 15-15non molla, difende, trova il block-out ed il pareggio a quota 15. 14-15 Coric non si tira indietro e schiaccia il punto del -1. 13-15 Lunga la battuta di Rychlicki. 12-15 ANCORA MONSTER BLOCK DI! 12-14 MUROOO! 12-13 Primo tempo vincente di Podrascanin. 12-12 Sbaglia anche Kozamernik. 11-12 Errore in battuta per. 11-11 Rychlicki confessa il tocco sul contrattacco di Mendez. 10-11 Pipe vincente del solito Dos ...