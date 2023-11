(Di sabato 25 novembre 2023) La proposta dell’introduzione dell’ha accesso il dibattito su questo tema, è giusto o sbagliato questo approccio per una veraai sentimenti e alle emozioni? Ne abbiamo parlato con il Professor, Psichiatra e Sociologo. L'articolo .

Educazione sentimentale - Lavenia : “La scuola non può fare tutto da sola. I genitori si diano da fare”

Educazione sentimentale - Auci perplessa : “Il 90% degli alunni non potrà seguirla”

Clerici : “Bambini e adolescenti imparino a riconoscere e a dire ‘no’. Educazione sentimentale a scuola è fondamentale per prevenire violenza”

Cortei intercomunali contro i femminicidi

Sabato 25 novembre , alle ore 10 , il Salone Municipale del Comune di Riposto ospiterà poi la conferenza '. Per un'affettività sana nella relazione di coppia'. Interverranno ...

Educazione sentimentale a scuola “Utile come una zanzariera su un sommergibile e vi spiego perché”. INTERVISTA a Paolo Crepet Orizzonte Scuola

Femminicidi e educazione sentimentale | Oliviero Ponte Di Pino doppiozero

"102 Donne Uccise in Italia nel 2023: Una Emergenza Sociale da Combattere"

In Italia nel 2023 sono stati commessi 285 omicidi, di cui 102 hanno avuto come vittime donne. Per contrastare questa emergenza sociale, è necessario cambiare mentalità e preconcetti iniziando dall'ed ...

"Abbiamo una valigia sempre pronta per salvare le donne dalla violenza domestica"

Scappare di casa e trovare gratis ciò che serve per vivere alcuni giorni lontano dalla violenza vissuta tra le mura domestiche: è il progetto dell'associazione Salvamamme, che fornisce alle donne in f ...