Campi Flegrei | Mastrolorenzo Ingv | “Serve un piano per evacuare ad eruzione in corso”

(Di martedì 3 ottobre 2023) La nuova scossa di magnitudo 4.0 avvertita ieri a Napoli che ha avuto come epicentro i, non preannuncia certamente un’, ma fa aumentare l’allerta nell’area. Si è registrata a una profondità di tre chilometri, rientra nel fenomeno del bradisismo, che caratterizza la zona vulcanica ed ha dato vita a un nuovo sciame sismico. Negli ultimi mesi le scosse sono sempre più frequenti e per questo istituzioni e cittadini sono preoccupati. Mentre dopo la riunione della Commissione grandi rischi è stato annunciato un decreto ad hoc sull’emergenza, abbiamo chiesto a Giuseppe, vulcanologo, primo ricercatore dell’, cosa sta succedendo. “Il problema non si presenta solo oggi. Il rischio neiè permanente e lo denuncio da anni: ...

«Informiamo a tutti i cittadini di mantenere la calma e chiediamo gentilmente di recarsi ai piani e punti di evacuazione», e via così con altre ...

Il sindaco: "Vergognosa bugia, no pericolo" “Tutto falso! Nessuna evacuazione , nessun pericolo”. Lo scrive sui social il sindaco di Torre del Greco , ...

«C'è il rischio che lo sciame sismico nei Campi Flegrei prosegua per anni» , avverte Lucia Pappalardo Vulcanologa INGV. Una scossa di magnitudo 4.0 ...

Ci sarà un decreto per i Campi Flegrei . Ad annunciarlo il ministro per la Protezione Civile nello Musumeci. Mancano solo gli ultimi step. Campi ...

"L'attuale piano emergenza e' sbagliato nei fondamenti, ha un approccio previsionistico ma noi non abbiamo sicurezze. Con questo piano il disastro ...

"Il testo del decreto legge suiè in dirittura d'arrivo". L'annuncio del ministro della protezione civile Nello Musumeci arriva mentre la Commissione Grandi Rischi non ha ancora deliberato conclusioni, riunita da ..."L'attuale piano emergenza e' sbagliato nei fondamenti, ha un approccio previsionistico ma noi non abbiamo sicurezze. Con questo piano il disastro puo' essere alle porte. Chi dice che la situazione e' ...

Una scossa di terremoto, avvertita distintamente ieri sera a Napoli, ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, dove è stata registrata una magnitudo di 4.0. Lo si apprende dall’Istituto nazionale di ...È quanto disposto nel Piano nazionale di Protezione civile per i Campi Flegrei nel caso dello scenario peggiore, ovvero l'eruzione del Vesuvio, che coinvolge in tutto un milione e trecentomila ...