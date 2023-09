Anzio 19enne rimprovera gli automobilisti che sfrecciano | loro lo investono

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 settembre 2023)– Hato glidi sfrecciare con la macchina in prossimità della fermata dell’autobus, “colpevoli” di mettere in pericolo la propria sicurezza e quelli altrui. Un gesto non indifferente, considerata la pessima abitudina a correre per strada. Come se qualcosa fosse più importante della propria vita. Ma, al posto di essere ascoltato, il branco dihanno ben pensato di picchiare il giovane, che ora si trova ora in prognosi riservata all’ospedale. Le persone che hanno compiuto il pestaggio non sono ancora state identificate, indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato. Finita qui? Ma che! Secondo una prima ricostruzione il gruppo, dopo averlo brutalmente malmenato, ha poi investito la macchina bordo dell’auto e investire la vittima. Gli inquirenti stanno analizzando le ...