Matera | auto va fuori strada | morto 17enne alla guida senza patente

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tragedia in provincia di. Un ragazzo di 17 anni,dell', èin un incidentele avvenuto nella notte, sullaPozzitello-San Basilio, in territorio di Pisticci. L', con a bordo ile un amico, per cause da accertare, è uscita. Ilè deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. (LO SCHIANTO IN DIRETTA SOCIAL AD ALATRI)

