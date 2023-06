Festa Scudetto | un tifoso muore d’infarto a piazza Plebiscito | c’è anche un ferito in provincia

Napoli, non mancano le critiche per la. Napoli, le lacrime di Lozano in campo con la moglie . Napoli, la "Osimobile" compare tra le strade della città . Napoli, lacomincia con ...AGI/Vista - Tifosi dalla Francia, da Milano e da tante diverse regioni d'Italia a Napoli per assistere e partecipare allaper loa Napoli: La città si merita questa vittoria. Ecco le interviste realizzate a piazza del Plebiscito....fare, nonostante un po' di malinconia per l'addio annunciato di Luciano Spalletti. Il 26/o centro del capocannoniere Osimhen, con un rigore angolato trasformato di forza, santifica lo...

Festa Scudetto Napoli, la cerimonia in diretta live Sky Sport

Il Napoli è ufficialmente campione d'Italia! Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del lungo post-partita di Napoli-Sampdoria che vedrà prima la premiazione e poi la lunghi ...Durante la festa Scudetto è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: " Il futuro del Napoli lo vedo azzurrissimo. I tifosi possono stare tranquilli Con questa squadra straordinaria ...