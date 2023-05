IndyCar | si riparte da Detroit con una pista tutta da scoprire

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’Series 2023dadopo le emozioni di settimana scorsa in quel di Indianapolis con la leggendaria 500 Miglia. Sarà un week-end particolarmente interessante quanto ci apprestiamo a commentare, un round tutto davista la presenza di un tracciato completamente inedito rispetto alle passate stagioni. Gli organizzatori locali hanno infatti deciso di rinunciare alla bellissimadi Belle Isle per accedere nel centro città ricalcando per certi versi quanto accaduto in quel di Nashville. L’entra quindi nel cuore della nota location che sorge nello Stato del Michigan, un tracciato che in ogni caso non sarà il medesimo che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1. Il nuovo impianto non permanente si articolerà nei pressi del ...