La Russa su via Rasella: "I partigiani uccisero musicisti pensionati" (Di sabato 1 aprile 2023) Il dirigente di FdI difende Meloni dopo le polemiche sull'eccidio delle Fosse Ardeatine: «Contro di lei attacchi pretestuosi». L'opposizione: «Una vergogna, ora si dimetta» Leggi su lastampa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - repubblica : Schlein a Repubblica: 'Le parole di La Russa su via Rasella sono indecenti, inaccettabili per il suo ruolo' - ModestiMaura : RT @tempoweb: Lucio #Malan si schiera con Ignazio #LaRussa: “#ViaRasella? Da sinistra polemiche pretestuose” #fratelliditalia #governo #31m… - LaStampa : Via Rasella, La Russa il revisionista -