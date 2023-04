Filippine | a 106 anni sulla cover di Vogue | la storia della tatuatrice Apo Whang - Od

(Di sabato 1 aprile 2023) Leggi Anche Ucraina, Zelensky e la moglie su '': è polemica Leggi Anche Linda Evangelista in copertina su '' dopo l'intervento che l'ha sfigurata Il personaggio - Appartenente al popolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Oekpetry : Sulla copertina di Vogue Filippine la tatuatrice di 106 anni: 'Forza e bellezza' - RaiNews : @vogueph ha dedicato il numero di aprile alla tatuatrice Apo Whang-Od, simbolo della forza e della bellezza delle F… -

Prima dell'apparizione di Whang - Od su Vogue, il record per la più anziana modella di copertina di Vogue era detenuto dall'attrice Judi Dench, apparsa sulla copertina di British Vogue nel ...Vogueha dedicato il numero di aprile alla tatuatrice Apo Whang - Od , conosciuta anche come Maria Oggay, che con i suoianni è la modella più anziana mai apparsa sulla copertina del magazine. ...... nel numero dedicato alla bellezza, haanni ed è una "mambabatok", tra le ultime tatuatrici al mondo a praticare l'antica tecnica Kalinga. Abbonati per leggere anche Leggi anche, ...

Sulla copertina di Vogue Filippine la tatuatrice di 106 anni: "Forza e bellezza" RaiNews

La maestra dell'arte Kalinga, in copertina per l'edizione filippina, è la modella più anziana di sempre ad aver posato per l'iconico magazine di moda ...È considerata l'ultima “mambabatok”. Significa che pratica l'arte del tatuaggio batok che decorava la pelle dei guerrieri cacciatori di teste della tribù Kalinga ...