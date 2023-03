(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante non sia ancora stata annunciata ufficialmente, Rick Riordan ha dichiarato che i lavori sulla2 disarebbero già iniziati. Dopo un franchise cinematografico molto discusso i fan sono in ansia di sapere come verrà gestita la serie per Disney+e gli dei dell'Olimpo che promette di essere molto più fedele ai romanzi di Rick Riordan. Sebbene per il momento sia stata annunciata una sola, l'autore ha dichiarato che il team ha già pensato al futuro. "I lavori disulla secondasono già iniziati, ma questo non vuol dire che sia già stata approvata. Per quello è ancora presto. Ma ci hanno permesso di iniziare a scrivere le prime bozze di sceneggiatura e penso che …

Percy Jackson: la scrittura della stagione 2 è già iniziata Movieplayer

