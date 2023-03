"A Salvini 15 anni di galera? Manco il processo!": Storace fa a pezzi i magistrati (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Rischia 15 anni di galera, questa cosa dovrebbe essere oggetto di dibattito. Manco il processo ci doveva essere!": Francesco Storace, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato così di Matteo Salvini, finito al centro della polemica per alcune dichiarazioni sul ruolo dell'Europa nella questione immigrazione. Tornando sul processo, il giornalista ha detto: "È stato deciso a maggioranza dai senatori. Non scherziamo su queste cose". "Quali sono i toni che ha usato Matteo Salvini? - ha proseguito poi Storace -. Lui ha detto una cosa semplice, siamo in Europa e paghiamo il biglietto per la casa, siamo in Europa e paghiamo il biglietto per l'automobile, quando chiediamo noi aiuto nessuno ci si fila. Ma a che serve quest'Europa? È una parola ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Rischia 15di, questa cosa dovrebbe essere oggetto di dibattito.il processo ci doveva essere!": Francesco, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato così di Matteo, finito al centro della polemica per alcune dichiarazioni sul ruolo dell'Europa nella questione immigrazione. Tornando sul processo, il giornalista ha detto: "È stato deciso a maggioranza dai senatori. Non scherziamo su queste cose". "Quali sono i toni che ha usato Matteo? - ha proseguito poi-. Lui ha detto una cosa semplice, siamo in Europa e paghiamo il biglietto per la casa, siamo in Europa e paghiamo il biglietto per l'automobile, quando chiediamo noi aiuto nessuno ci si fila. Ma a che serve quest'Europa? È una parola ...

