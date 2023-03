Italia, è subito Retegui: 'Volevo questa maglia. Il gol? Era meglio vincere' (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateo Retegui segna all'esordio con l'Italia, ma gli Azzurri cadono comunque contro l'Inghilterra al Maradona nella prima gara delle... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateosegna all'esordio con l', ma gli Azzurri cadono comunque contro l'Inghilterra al Maradona nella prima gara delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : @RHolzeisen da subito si è prodigata in Italia e a livello internazionale per denunciare le violazioni di Legge e d… - GoalItalia : #Retegui debutta subito da titolare: giocherà con la numero 19 di Bonucci ???? Non convocati Grifo e Pafundi ?… - CottarelliCPI : Presidente Meloni, basta con la confusione. Lei dice che l’Italia non userà mai il MES. Non è questa la questione.… - tuttoatalanta : Qualificazioni Euro 2024, il quadro del Gruppo C: l'Italia subito a rincorrere. Domenica a Malta… - infernALE96 : Se mettevi Haaland nel primo tempo dell'Italia faceva pure peggio e criticano subito Retegui che per movimenti ad a… -