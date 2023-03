"Che ipocrisia": chi è davvero Chiara Gribaudo, la coinquilina della Schlein (Di martedì 21 marzo 2023) C'è la coinquilina, l'ex sardina, la moglie del capocorrente, l'esperta di urbanistica e ci sono le paladine delle battaglie femministe all'interno del Pd. Il cerchio magico di Elly Schlein è composto anche da alcuni uomini, mala nuova segretaria ambientalista, pacifista, lesbica, attivista, può contare su un “gineceo” dentro e fuori il Parlamento. Si tratta di figure femminili e battagliere d'accordo sul «no al maschio solo al comando», pronte a conquistare la ribalta di chi è sul carro della vincitrice. Le chiameremo per semplicità “Ellyne”: amiche, colleghe, consigliere, artefici del successo della 37enne che si è presa il partito grazie al voto dei gazebo, dopo che i circoli avevano incoronato Stefano Bonaccini. Chiara Gribaudo da Cuneo, educatrice professionale, è forse la più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) C'è la, l'ex sardina, la moglie del capocorrente, l'esperta di urbanistica e ci sono le paladine delle battaglie femministe all'interno del Pd. Il cerchio magico di Ellyè composto anche da alcuni uomini, mala nuova segretaria ambientalista, pacifista, lesbica, attivista, può contare su un “gineceo” dentro e fuori il Parlamento. Si tratta di figure femminili e battagliere d'accordo sul «no al maschio solo al comando», pronte a conquistare la ribalta di chi è sul carrovincitrice. Le chiameremo per semplicità “Ellyne”: amiche, colleghe, consigliere, artefici del successo37enne che si è presa il partito grazie al voto dei gazebo, dopo che i circoli avevano incoronato Stefano Bonaccini.da Cuneo, educatrice professionale, è forse la più ...

