Undertaker: ‘Non ho mai avuto screzi con CM Punk, sono fiero del nostro match di WrestleMania 29’ (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo quanto accaduto nell’ultima parentesi della sua carriera in ring, CM Punk è stato ferocemente accusato di non comportarsi in modo professionale. A favore del Best in The World si è schierato The Undertaker, il Deadman ha avuto modo di parlarne in un’intervista ai microfoni di ‘Inside The Ropes’. ‘Era bellissimo lavorare con CM Punk’ Undertaker ha speso parole d’oro nei confronti di CM Punk, il Deadman si è detto lieto di aver lavorato con il Second City Saint ed ha affermato di essere fiero del loro match di WrestleMania 29. Undertaker ha definito CM Punk come uno che ‘sa fare affari’, il WWE Hall of Famer si è anche scagliato contro chi pensa di sapere come funzionano le cose ma in ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo quanto accaduto nell’ultima parentesi della sua carriera in ring, CMè stato ferocemente accusato di non comportarsi in modo professionale. A favore del Best in The World si è schierato The, il Deadman hamodo di parlarne in un’intervista ai microfoni di ‘Inside The Ropes’. ‘Era bellissimo lavorare con CMha speso parole d’oro nei confronti di CM, il Deadman si è detto lieto di aver lavorato con il Second City Saint ed ha affermato di esseredel lorodi29.ha definito CMcome uno che ‘sa fare affari’, il WWE Hall of Famer si è anche scagliato contro chi pensa di sapere come funzionano le cose ma in ...

